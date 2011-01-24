Уряд закликає іноземних інвесторів активніше вкладати кошти в економіку України – Клюєв

Уряд України закликає іноземних інвесторів активніше вкладати свої кошти в українську економіку.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ в інтерв`ю телеканалу CNN, повідомили УНІАН в його прес-службі.

«Ми зацікавлені, щоб в Україну прийшло якомога більше інвестицій», - підкреслив він.

А.КЛЮЄВ зазначив, що в Україні кардинально, в рази, скорочена кількість дозволів та ліцензій для ведення бізнесу, і влада буде впевнено рухатися шляхом поліпшення інвестиційного клімату. Він додав, що йде робота над впровадженням механізму отримання підприємствами всіх дозволів через «єдине вікно». «Бізнесмен пише заяву і віддає в цю одну інстанцію. Більше з ним ніхто не спілкується. І через певний час він у цьому «єдиному вікні» отримує всі дозволи. Тим самим ми зменшуємо, по-перше, витрати часу для самого бізнесу, а, по-друге, мінімізуємо самі контакти між державними чиновниками та бізнесменами, щоб звести до мінімуму корупцію», - заявив А.КЛЮЄВ.

За словами першого віце-прем’єра, новий Податковий кодекс стимулює інвестора відкривати нове виробництво або розширювати вже існуюче. «Наприклад, ми тепер не оподатковуємо прибуток, який інвестор вкладає в розвиток власного виробництва, у підвищення його енергоефективності. Крім цього, ми скорочуємо ПДВ, податок на прибуток. Ряд пріоритетних галузей на кілька років взагалі звільнені від податку на прибуток», - зазначив А.КЛЮЄВ.

Одним з прикладів кроків назустріч інвесторам він також навів зміни в законодавстві про будівництво, прийняті парламентом України на початку 2011 року. «Ми максимально скоротили кількість всіляких процедур при отриманні дозволів на будівництво та введення в експлуатацію об`єкта. До останнього часу для того, щоб побудувати якийсь об`єкт, необхідно було отримати 93 дозволи. Новим законом кількість дозволів скорочено до 23-х», - зазначив А.КЛЮЄВ. Крім того, він нагадав про кроки щодо спрощення всієї системи надання адміністративних послуг.

За його словами, для залучення інвестицій необхідно також предметно займатися питаннями кожного інвестора, і великого, і середнього, особливо іноземного, який готовий вкладати гроші в Україні. «Коли люди приїжджають в нашу країну, маючи зовсім інший менталітет, працюючи з абсолютно іншим законодавством, їм складно. Тому ми повинні допомогти інвестору в здійсненні перших кроків. Для цього ми створили Державне агентство з інвестицій та національних проектів, яке надає допомогу всім інвесторам у реалізації тих чи інших проектів», - сказав він.