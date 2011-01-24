Тарифи на електроенергію для міськелектротранспорту зростуть на 30%

Тарифи на електроенергію для підприємств міського електротранспорту, вартість електроенергії для яких пов`язана з тарифами для населення, зростуть на 30% із 1 лютого.

Відповідну постанову Національної комісії регулювання електроенергетики №8/1 від 13 січня ц.р. вже зареєстровано Мін’юстом (17 січня ц.р. під №64/18802), повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, зазначеною постановою тарифи на електроенергію для міського електротранспорту, релігійних організацій, а також дитячих центрів "Артек" (Крим) і "Молода гвардія" (Одеська обл.) підвищено на 30%, або на 7,32 коп. за кВт/год., - до 31,68 коп. за кВт/год. (із ПДВ) із 1 лютого.

Таким чином, для зазначених категорій споживачів встановлено найвищий зі встановлених тарифів для різних категорій населення й населених пунктів.

Нагадаємо, що згідно з постановою Кабінету міністрів України від 26 червня 2007 року №881, міському електротранспорту електроенергія відпускається за тарифом, встановленим для населення. Обленерго, що відпускають електроенергію за пільговим тарифом підприємствам міськелектротрансу, отримують відповідну компенсацію від ДП «Енергоринок» за рахунок перехресного субсидування, що враховується в оптовій ринковій ціні електроенергії.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня ц.р. Національна комісія регулювання електроенергетики ухвалила рішення про підвищення тарифів на електроенергію для побутових абонентів на 30% із 1 лютого при перевищенні ліміту споживання 150/250 кВт.

НКРЕ підвищила ціни на електроенергію для населення, що споживає понад 150 кВт/год., на 30% із 1 лютого ц.р.

Зокрема, тариф для абонентів, які проживають у містах, які не використовують електроплити і електроустановки для обігріву, з лютого зросте на 30% – до 31,67 копійок за кВт/год. (із ПДВ); тариф для сільського населення, що не використовує електроплити і електроустановки для обігріву, також зросте на 30% – до 29,25 копійок за кВт/год. (із ПДВ).

Також регулятор підвищив вартість електроенергії для категорії побутових абонентів, які використовують електроплити і електроустановки для обігріву. З 1 лютого ця категорія споживачів платитиме більше на 30% – 24,34 копійки за кВт/год. (із ПДВ). При цьому для цієї групи споживачів поріг споживання, при якому нараховуватиметься новий тариф, становитиме 250 кВт/год. щомісячно.

Своїм рішенням комісія передбачила, що підвищені тарифи застосовуватимуться тільки до тих обсягів електроенергії, які побутовий споживач спожив понад встановлені ліміти (150 і 250 кВт/год. відповідно).