На українському міжбанку на 12:00 котирування становили 7,9405/7,9460 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9410/7,9490, на 12:00 ціни знизилися - 7,9405/7,9460 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2659/0,2664, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2660/0,2662.

У Росії курс долар-рубль впав, і на 12:00 встановився на рівні 29,8453 (-0,1202).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3575/1,3577, змінюючись у достатньо вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7745/10,7875, на 12:00 ціни підвищилися - 10,7760/10,7895.