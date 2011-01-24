Більшість банків знижуватимуть ставки за внесками у всіх валютах - експерт

Велика частина банків знижуватимуть ставки за внесками у всіх валютах.

Таке припущення висловив в коментарі агентству УНІАН голова правління «Брокбізнесбанку» Сергій МІШТА.

На його думку, очікувати зростання ставок за депозитами не доводиться, оскільки декілька місяців банківська система України випробовує надлишок ліквідності. У 2011 році тенденція до зниження ставок за депозитами збережеться, особливо по короткострокових і універсальних внесках.

Як вважає С.МІШТА, «однією з найяскравіше виражених тенденцій на ринку в 2011 році буде те, що співвідношення тривалості внеску і його прибутковості буде прямопропорційне терміну розміщення депозиту. Тобто, чим довший внесок, тим вища його прибутковість». При цьому різниця між процентними ставками депозитів, укладених на різні терміни, буде тільки зростати, прогнозує експерт.