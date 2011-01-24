«ПроКредит Банк» скоротив збиток у 7,6 разів – до 12,5 млн. грн.

«ПроКредит Банк» (Київ) у 2010 році, в порівнянні з 2009 роком, скоротив збиток в 7,6 разів – до 12,506 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР .

Активи банку за вказаний період скоротилися на 15% і на 1 січня 2011 року склали 2,404 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 10%, до 2,054 млрд. грн., зобов`язання – на 19%, до 2,103 млрд. грн. Статутний капітал збільшився на 31% до 298,333 млн. грн., власний капітал - на 24%, до 300,9 млн. грн.

Довідка УНІАН. АТ «ПроКредит Банк» (Київ) зареєстровано в кінці 2000 року і на сьогоднішній день входить до третьої групи (середні банки) за класифікацією Нацбанку України.

Акціонерами банку є: ProCrеdit Holding AG – 60%, Європейський банк реконструкції і розвитку – 19,999%, німецький KFW – 20%.