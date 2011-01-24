Erste Group створила у своїй структурі компанію з фінансування нерухомості

Erste Group (Австрія) створила у своїй структурі компанію з фінансування нерухомості - Erste Group Immorent.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, організація створена шляхом об`єднання компанії Immorent і підрозділів фінансування нерухомості Erste Group Bank, в тому числі локальних банків групи в Центральній, Південній та Східній Європі.

У компанії відзначили, що нова організація стане єдиним центром надання послуг з фінансування комерційної і житлової нерухомості. В Україні компанія буде надавати кредитні, лізингові, девелоперські та будівельні послуги.

Довідка УНІАН. «Ерсте Груп Імморент Україна» є дочірньою компанією австрійської Immorent AG, спеціалізується на фінансуванні комерційної нерухомості. Пріоритетними напрямку є робота з бізнес-центрами преміум-класу, а також торговельною і готельною нерухомістю.