Міжбанк закрився котируваннями 7,9425/7,9510 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9410/7,9490, на 12:00 ціни знизилися - 7,9405/7,9460. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 7,9425/7,9510 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2659/0,2664, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2660/0,2662. До закриття ціни не змінилися.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,8550 (-0,1105).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3540/1,3645.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,7745/10,7875, на 12:00 ціни підвищилися - 10,7760/10,7895. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,7695/10,7870.