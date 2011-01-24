При «Всеукраїнській третейській лізі» розпочав роботу третейський суд «Страховий»
За підтримки Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) розпочав роботу спеціалізований постійно діючий третейський суд «Страховий» при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнська третейська ліга». Про це йдеться в повідомленні ЛСОУ, переданому агентству УНІАН.
Згідно з повідомленням, ця судова інстанція орієнтована на розгляд страхових спорів.
У ЛСОУ вважають, що в умовах, коли спостерігається величезна недовіра страховиків один до одного, клієнтів до страхових компаній, робота цієї судової інстанції є дуже актуальною.
У Лізі зазначають, що до складу третейського суду «Страховий» увійдуть представники ЛСОУ, серед яких страховики-члени Ліги, а також безпосередньо працівники ЛСОУ.
Згідно з регламентом третейського суду «Страховий», і страховики, і страхувальники мають підкорятися його рішенню. Воно буде забезпечене виконавчим листом, виданим судом загальної юрисдикції або господарським судом, залежно від компетенції суду.