НБУ в 2010 році збільшив обсяги золота в міжнародних резервах на 2%

Національний банк Україна (НБУ) в 2010 році збільшив обсяги золота в офіційних резервних активах (міжнародних резервах) на 2% або на 0,017 млн. тройських унцій - до 0,885 млн. тройських унцій.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Номінальна вартість золота в резервах за 2010 рік збільшилася на 32% - до 1248,97 млн. дол.

Станом на кінець 2010 р. обсяг іноземних конвертованих валют в резервах Нацбанку склав 33,319 млрд. дол, в т.ч. цінні папери - 19,027 млрд. дол, валюта і депозити - 14,293 млрд. дол.

Обсяг золота, яке не включається в офіційні резервні активи, на кінець минулого року склав 21,41 млн. дол.

Як повідомлялося, в 2010 році міжнародні резерви Нацбанку зросли на 30,45%, або 8,071 млрд. дол США.