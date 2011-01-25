Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9370/7,9440 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9370/7,9440 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2658/0,2662, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,8315/10,8425.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3641/1,3643 (понеділок – 1,3575/1,3577).

У понеділок, 24 січня, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH – 7,9400/7,9500.