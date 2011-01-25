«Кредит Оптима Банк» збільшить статутний капітал на 45 млн. грн. - до 108 млн. грн.

ВАТ «Кредит Оптима Банк» має намір збільшити статутний капітал на 45 млн. грн. - до 108 млн. грн.

Про це повідомляється в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, питання збільшення статутного капіталу планується розглянути на позачергових зборах акціонерів банку 15 березня.

Банк має намір провести закрите розміщення 4,5 млн. простих іменних акцій в бездокументній формі номінальною вартістю 10 грн. за акцію.

Розміщення акцій проходитиме в два етапи: перший етап — з 1 по 15 липня 2011 року, другий етап — з 16 по 19 липня 2011 року.

Довідка УНІАН. ВАТ «Кредит Оптима Банк» (Київ) засновано в 2006 році.

За даними НБУ на 1 жовтня 2010 року, 100% акцій фінустанови належали ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП».