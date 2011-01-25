На міжбанку на 12:00 котирування становили 7,9390/7,9425 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9370/7,9440, га 12:00 звузився спред 7,9390/7,9425 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2658/0,2662, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2665/0,2666. У Росії курс долар-рубль знизився, і на 12:00 встановився на рівні 29,7675 (-0,0875).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3641/1,3643, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,8315/10,8425, на 12:00 ціни впали до 10,7835/10,7945.