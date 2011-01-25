Пинзеник став заступником голови наглядової ради «Укрсиббанку»

Екс-міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК призначений заступником голови наглядової ради «Укрсиббанку». Про це йдеться в прес-релізі «Укрсиббанку», переданому агентству УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, відповідне рішення було ухвалене 24 січня на зборах акціонерів банку.

Головою наглядової ради «Укрсиббанку» призначений Камій ФОЛЬ замість Жана ВАРЛЕ (займав посаду з 2006 року), його заступником також є Жан ЛЕМ’ЄР.

До складу наглядової ради увійшов представник Європейського банку реконструкції і розвитку Нік ТЕЙСМАН.

Членами наглядової ради є представники BNP Paribas Жан-П’єр ФАЛЬГА, Домінік МЕНЮ, Ален ФОНТЕНО, Стефан МУЇ, Жан ДЕЛАН.

Довідка УНІАН. АКІБ «Укрсиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року, на сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

На 1 жовтня 2010 року активи банку складали 43,301 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 40,984 млрд. грн., зобов`язання – 40,246 млрд. грн., власний капітал – 3,055 млрд. грн.

Статутний капітал банку станом на 14 грудня 2010 року склав 7,512 млрд. грн.

«Укрсиббанк» в січні-вересні 2010 року одержав збиток 2,057 млрд. грн.

BNP Paribas (Франція) володіє більше 99,99% акцій "Укрсиббанку".

ЄБРР на сьогодні є акціонером київського «ПроКредит Банку» (15,2169%) і харківського «Мегабанку» (15%).