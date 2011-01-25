Залишок коштів на коррахунках банків збільшився на 4% – до 25 млрд. грн.
14:25, 25 січня 2011Фінанси
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Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України (НБУ) 24 січня 2011 року збільшився на 4%, або на 1056,6 млн. грн., і на початок дня 25 січня 2011 року становив 25,052 млрд. грн.
Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.
Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком поточного місяця обсяг коштів на коррахунках збільшився на 50%, або на 8,327 млрд. грн.
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