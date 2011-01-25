Прем’єр-міністр Туреччини хоче угоди про зону вільної торгівлі з Україною вже цього року

Прем’єр-міністр Турецької Республіки Реджеп ЕРДОГАН заявляє про намір і бажання підписати угоду про створення зони вільної торгівлі з Україною вже упродовж 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.ЕРДОГАН заявив на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, що відбулася за результатами проведених сьогодні у Києві українсько-турецьких переговорів.

Як заявили В.ЯНУКОВИЧ і Р.ЕРДОГАН під час сьогоднішніх переговорів, сторони досягли домовленості розпочати процес про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною.

«Щодо угоди про зону вільної торгівлі, вважаю, що ми швиденько проведемо її через наш парламент і вже в цьому році будуть поставлені усі необхідні підписи. І, звичайно, що наше бажання – зробити це синхронно з українською стороною», - зазначив щодо зони вільної торгівлі з Україною турецький прем’єр-міністр.