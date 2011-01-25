Уряд ухвалив рішення про дорозміщення грудневого випуску єврооблігацій на 100 млн. дол.

Уряд України ухвалив рішення дорозмістити грудневий випуск єврооблігацій 2010 року на 100 млн. дол. США.

Це передбачено у постанові Кабінету міністрів України від 19 січня 2011 року, оприлюдненій на урядовому сайті.

«Здійснити додатковий випуск облігацій зовнішньої державної позики 2010 року на суму 100 млн. доларів США згідно з Умовами, затвердженими постановою Кабміну від 15 грудня 2010 № 1148, і в межах граничного обсягу державного боргу на 2011 рік», — зазначається у документі.

Забезпечити виконання цієї постанови доручено Міністерству фінансів України.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2010 року, без проведення road-show, були випущені урядові єврооблігації на 500 млн. дол. під 6,7% з погашенням 21 грудня 2011 року. У відповідній постанові Кабміну про випуск паперів була передбачена сума 600 млн. дол.