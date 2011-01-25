Янукович і Ердоган заявляють про амбітні плани

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і прем’єр-міністр Турецької Республіки Реджеп ЕРДОГАН заявляють про досягнуті домовленості, спрямовані на значну активізацію торговельно-економічного співробітництва між двома державами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили на спільній прес-конференції, яка відбулася за результатами переговорів.

«Ми домовилися, що на перші п’ять років ставимо перед собою завдання збільшити товарообіг між нашими країнами до рівня 10 млрд. дол.; а упродовж десяти років – підняти його ще удвічі, тобто до 20 млрд. дол.», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що сторони будуть працювати над суттєвим покращанням умов для роботи українських компаній на території Туреччини, так само і турецьких компаній в Україні.

«Ми приділили особливу увагу таким галузям економіки як енергетика, і домовилися про те, що ми будемо проводити спільну політику і використовувати досвід висококваліфікованих спеціалістів як на території України, так і в Туреччині», - також заявив Президент України.

Він також відзначив зацікавленість сторін у спільній політиці щодо роботи і третіх країнах.

«У транспортній галузі ми погодилися з необхідністю створення транс-регіональних транспортних коридорів, що єднають Східну та Північну Європу з Близьким Сходом та Середньою Азією», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу, прем’єр Туреччини Р.ЕРДОГАН наголосив, що завдання стосовно збільшення товарообігу між країнами повинні бути амбітнішими. І, зокрема, висловився, що за п’ять років товарообіг повинен сягнути 20 млрд. дол., а за десять років - вже 40 млрд. дол.

Р.ЕРДОГАН наголосив, що його сьогоднішній візит в Україну надасть нового потужного імпульсу для розвитку стратегічних відносин між двома країнами.