Обсяг продажу валюти на міжбанку 24 січня становив 420 млн. дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 24 січня ц.р. становив 420,1 млн. дол. (у еквіваленті), що на 136,6 млн. дол. менше, ніж за попередній день торгів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Із загального обсягу сума продажу доларів становила 174,5 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 24 січня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9410/7,9490, до 12:00 ціни знизилися - 7,9405/7,9460. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 7,9425/7,9510 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2659/0,2664, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2660/0,2662. До закриття ціни не змінилися.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,7745/10,7875, на 12:00 ціни підвищилися - 10,7760/10,7895. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,7695/10,7870.