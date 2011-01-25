Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9350/7,9405 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9370/7,9440, до 12:00 звузився спред –7,9390/7,9425. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9350/7,9405 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтиг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2658/0,2662, до 12:00 ціни піднялися до 0,2665/0,2666. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2664/0,2665. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,7699 (-0,0851).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3575/1,3685. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8315/10,8425, до 12:00 ціни пішли вниз – 10,7835/10,7945. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні піднялися до 10,8070/10,8205.