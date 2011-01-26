В Україні заборгованість із зарплати в 2010 році скоротилася на 17%

В Україні заборгованість по зарплаті в грудні 2010 р. скоротилася на 9,2%, в цілому за 2010 р. – на 17,3%, і на 1 січня 2011 р. склала 1,218 млрд. грн.

Як повідомляється на сайті Державного комітету статистики України, дані приведені без урахування найнятих робітників на статистично малих підприємствах і у фізосіб - підприємців.

На 1 січня 2011 року найвищий рівень заборгованості серед регіонів України зафіксований у Донецькій (233,46 млн. грн., у січні-грудні 2010 року заборгованість по області скоротилася на 12,3%, у грудні 2010 року – на 7,9%), Харківській (127,866 млн. грн., у 2010 році зростання на 7%, у грудні 2010 року – скорочення на 10,9%), Луганській областях (110,079 млн. грн., у 2010 році скорочення на 16,9%, у грудні 2010 року – на 5,5%), а також у Києві (114,361 млн. грн., у 2010 році скорочення на 8,5%, у грудні 2010 року – на 13%).

У Держкомстаті зазначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати минулого року зафіксоване в трьох областях України, а також у Севастополі. Скорочення заборгованості спостерігалося в 21 області, місті Києві та Автономній Республіці Крим.

Найнижчий рівень заборгованості по зарплаті на 1 січня ц.р. зафіксований у Чернівецькій – 3,152 млн. грн. (у січні-грудні 2010 року заборгованість скоротилася на 44,8%, у грудні 2010 року – на 19,6%), Івано-Франківській, – 8,006 млн. грн. (заборгованість скоротилася у 2010 році на 13,1%, у грудні 2010 року – на 6,6%), а також у Севастополі – 8,26 млн. грн. (у 2010 році заборгованість зросла на 3%, у грудні 2010 року – скоротилася на 28,2%).

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, на 1 січня 2009 року заборгованість з виплати зарплати в Україні становила 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (у квітні Держкомстат уточнив дані щодо заборгованості по зарплаті на 1 січня і 1 лютого. За попередньою інформацією, заборгованість на 1 січня склала 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 525 млн. 110 тис. грн.).

На 1 січня 2008 року заборгованість по зарплаті в Україні становила 668,7 млн. грн., на 1 квітня – 692,4 млн. грн., на 1 липня – 721,8 млн. грн.