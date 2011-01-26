Азаров: перетворення в українській економіці співпідставні з німецькими після Другої світової

11:12, 26 січня 2011
Фінанси
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Масштаб перетворень в українській економіці співпідставний з модернізацією економіки Німеччини після Другої світової війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні уряду, коментуючи свою вчорашню зустріч з представниками німецького бізнесу.

“Ця зустріч дала привід провести таку паралель: масштаб і складність завдань з модернізації економіки України співпідставний з безпрецедентним післявоєнним перетворенням, яке здійснила Німеччина у 50-х роках минулого століття”, - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, тоді перед світом стояло завдання відродження економіки після Другої світової війни, а зараз світ стикається з проблемами зниження темпів економічного зростання і дефіциту ресурсів. “Ці виклики насправді не усвідомлені і не вивчені”, - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас він зауважив, що перетворення, які відбуваються сьогодні, можуть бути набагато складнішими, ніж ті, що були після Другої світової війни.

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