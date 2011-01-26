Уряд підготував перелік інвестпроектів для реалізації до 2014 року

Кабінет міністрів України підготував перелік інвестиційних проектів по різних галузях для реалізації до 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Зокрема, він зазначив, що в перелік увійшли 125 стратегічно важливих галузевих і регіональних інвестпроектів загальною вартістю близько 200 млрд. грн.

Він підкреслив, що 714 інвестпроектів будуть реалізовані за пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку на загальну суму близько 900 млрд. грн.

М.АЗАРОВ повідомив, що для реалізації цих проектів залучатимуться кошти світових, європейських і російських фінансових організацій і приватних інвесторів. Уряд підтримуватиме регіональні проекти, які стосуватимуться розробки нафтогазових родовищ, що дасть можливість у перспективі вийти на видобуток 10,3 млрд. кубометрів природного газу і збільшить надходження до бюджету до мільярда гривень за рік; налагодження серійного виробництва літаків Ан-140 і Ан-148, розробки турбореактивного двоконтурного двигуна АІ-222-28. Також буде подана підтримка проектам у сфері сільгоспмашинобудування, зокрема, щодо технічного переоснащення тракторного виробництва на «Південмаші», будівництву комплексів з переробки і зберіганню сільгосппродукції.

За словами М.АЗАРОВА, буде надана підтримка проектам у металургійній галузі з виробництва сталі і прокату, зокрема, на «Запоріжсталі» і Донецькому металургійному заводі. Реалізація цих проектів істотно знизить собівартість прокату, зазначив прем`єр.

Він також повідомив, що буде надана підтримка проектам у галузі високих технологій, зокрема, з виробництва супутникової навігаційної апаратури для користувачів системою «ГЛОНАСС» у Харківському інституті радіотехнічних вимірювань.