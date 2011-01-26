Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями - 7,9360/7,9410 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань, що тривало – 7,9360/7,9410 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2662/66, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,8640/10,8735. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3690/92 (вівторок — 1,3641/43).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,9400/7,9500.