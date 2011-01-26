На міжбанку на 12:00 котирування становили 7,9385/7,9400 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9360/7,9410, на 12:00 звузився спред 7,9385/7,9400 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2662/66, на 12:00 ціни зросли - 0,2668/69. У Росії курс долар-рубль знизивя, і на 12:00 встановився на рівні 29,7356 (-0,0343).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3690/92, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривна відкрився такими індикативними котируваннями - 10,8640/10,8735, на 12:00 ціни пішли вгору 10,8840/10,8920.