Банк «Хрещатик» у 2010 році збільшив чистий збиток у 2,4 рази

Чистий збиток ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» у 2010 році склав 209,409 млн. грн., що в 2,4 рази більше в порівнянні з показником 2009 року.

Про це йдеться в звіті банку, опублікованому в газеті «Голос України» (№14 від 26 січня ц. р.).

Активи банку з початку минулого року збільшилися на 10% і на 1 січня 2011 р. склали 7,066 млрд. грн., зобов`язання – на 12,6% – до 6,496 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 5,6% – до 4,309 млрд. грн., власний капітал – зменшився на 13% – до 569,885 млн. грн.

Розмір статутного капіталу банку в 2010 році зріс на 18% і складає 728,861 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Комерційний банк «Хрещатик» зареєстровано в травні 1993 року і на сьогоднішній день входить до групи великих банків України.

На 1 січня 2011 року акціонерами банку «Хрещатик» є ТОВ «КФ «Укрфінком», пряма участь – 37,3522%, Головне фінансове управління виконавського органу Київської міської ради, пряма участь – 24,5251%, ТОВ «Маркет Інвест Груп», пряма участь – 24,9796%.