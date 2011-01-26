«VAB Банк» у 2010 році збільшив чистий збиток в 2 рази

ПАТ «VAB Банк» в 2010 році збільшило чистий збиток в 2 рази, в порівнянні з 2009 роком, – до 621,347 млн. грн.

Про це сказано в квартальному звіті банку, опублікованому в газеті «Голос України» №14 від 26 січня 2011 року.

Згідно зі звітом, з початку року активи банку скоротилися на 9% і на 1 січня 2011 року склали 6,662 млрд. грн., зобов`язання – на 3%, до 6,382 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 11%, до 5,473 млрд. грн., власний капітал – на 62%, до 279,776 млн. грн.

Статутний капітал банку в 2010 році зріс на 29% і складає 698,619 млн. грн.

Довідка УНІАН. «VAB Банк» на фінансовому ринку України працює з 1992 року. З жовтня 2006 року входить до універсальної фінансової групи VAB Group.

Найбільшими акціонерами банку на 1 січня 2011 року були: TBIF Financial Services N.V. (Нідерланди) (пряма участь – 71,2586%), ТОВ «Бауман-Трейд» (Київ) (пряма участь – 16,0849%), Сергій МАКСИМОВ (пряма участь – 11,2304%, опосередкована – 16,2573%) і Людмила МАКСИМОВА (пряма участь – 0,0421%, опосередкована – 11,2304%).