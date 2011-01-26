Долар на міжбанку продовжує дешевшати

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9360/7,9410, на 12:00 звузився спред – 7,9385/7,9400. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9330/7,9380 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9360/7,9410, на 12:00 звузився спред – 7,9385/7,9400. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9330/7,9380.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2662/0,2666, на 12:00 ціни зросли до 0,2668/0,2669. До закриття торгів ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,7568 (-0,0131).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3660/1,3720. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8640/10,8735, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,8840/10,8920. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні відкотилися до рівня 10,8700/10,8830.