Костенко використовувати «кіотські» кошти лише на енергозберігаючі технології

Українська народна партія закликає Верховну Раду ухвалити законопроект, який зобов’язує уряд використовувати «екологічні» кошти, передовсім отримані у рамках Кіотського протоколу, на впровадження енергозберігаючих технологій та розвиток альтернативної енергетики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це заявив народний депутат, член парламентського Комітету з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, голова УНП Юрій КОСТЕНКО, коментуючи офіційне роз’яснення Мінприроди та Національного агентства екологічних інвестицій, що 290 млн. євро, отриманих від Японії за продаж «парникових» квот, у 2009 році не потрапили на рахунки цих відомств.

За словами Ю.КОСТЕНКА, «порядок використання коштів, отриманих від продажу квот за Кіотським протоколом, має бути прописаний у відповідному законі, щоб унеможливити їх проїдання або розкрадання». На думку політика, «такий законопроект відповідав би зобов’язанням України витрачати «кіотські» кошти на впровадження енергозберігаючих технологій». «Якщо не буде зупинено практику неконтрольованого витрачання коштів у межах продажу «зайвих» квот у рамках Кіотського протоколу, Україна ризикує їх втратити», - вважає лідер УНП.

На його думку, «якщо Україна використовуватиме «екологічні» кошти за прямим призначенням, вже через кілька років буде запущено промислові обсяги виробництва енергії з відновлювальних джерел, - як-то, вітер, вода, сонце, біоресурси, - що дозволить скоротити викиди парникових газів та забезпечити значну частину власної економіки за рахунок дешевої відновлювальної енергетики».