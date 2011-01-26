«Брокбізнесбанк» у 2010 році потроїв прибуток

«Брокбізнесбанк» (Київ) у 2010 році, в порівнянні з 2009 роком, збільшив прибуток в 3 рази – до 52,807 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» від 26 січня 2011 року.

Активи банку скоротилися на 2% і на 1 січня 2011 року склали 15,826 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів збільшилися на 10% – до 12,482 млрд. грн., зобов`язання зменшилися на 3% – до 13,459 млрд. грн. Статутний капітал банку за звітний період збільшився на 1% – до 1,982 млрд. грн., власний капітал зріс на 2% – до 2,367 млрд. грн.

Довідка УНІАН. АБ «Брокбізнесбанк» (Київ) заснований в 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

Основними акціонерами банку є Сергій БУРЯК, пряма участь – 48,6007%, опосередкована – 46,9798%, Олександр БУРЯК, пряма участь – 46,9798%, опосередкована – 48,6007%.