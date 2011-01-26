«Платинум Банк» збільшив прибуток у 12 разів

ПАТ «Платинум Банк» (Київ) в 2010 році збільшило прибуток у 12 разів, в порівнянні з 2009 роком, – до 9,409 млн. грн.

Про це сказано в звіті банку, розміщеному в газеті «Голос України» №14 від 26 січня 2011 р.

Згідно з повідомленням, активи банку за вказаний період збільшилися на 34% і на 1 січня 2011 року склали 1,631 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 20%, до 1,216 млрд. грн., зобов`язання – на 47%, до 1,259 млрд. грн. Статутний капітал банку за вказаний період залишався на рівні 380,567 млн. грн., власний капітал збільшився на 3% – до 372,097 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Платинум Банк» (до березня 2009 року – ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк») зареєстровано 10 січня 2005 року.

Єдиним акціонером банку на сьогодні виступає PT Platinum Publik Ltd (Кіпр).