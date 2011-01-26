«Дойче Банк ДБУ» у 2010 році збільшив збиток у 4 рази

ВАТ «Дойче Банк ДБУ» (Київ) в 2010 році збільшило збитки у 4 рази, в порівнянні з 2009 роком, - до 28,950 млн. грн.

Про це йдеться у звіті банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» від 26 січня 2011 року.

Згідно з повідомленням, активи банку за звітний період збільшилися на 5% - до 235,055 млн. грн., зобов`язання - в 17 разів, до 42,001 млн. грн. Статутний капітал протягом року залишався на рівні 228,666 млн. грн., власний капітал скоротився на 13% - до 193,054 млн. грн.

Кредити та заборгованість клієнтів на початок 2011 року склали 15 млн. грн. (У 2009 році банк кредитних операцій не здійснював).

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 25 червня 2009 року зареєстрував ВАТ "Дойче Банк ДБУ" - дочірню компанію Deutsche Bank (Німеччина). Банківська ліцензія була видана банку у вересні 2009 року.