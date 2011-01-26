Україна має намір стати учасником Євразійського банку розвитку (ЕАБР), щоб мати можливість користуватися послугами цієї фінансової організації.

Про це УНІАН повідомив перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Вадим КОПИЛОВ.

За його словами, для того, щоб стати учасником банку, Україні необхідно сплатити внесок у розмірі 15 млн. дол. «Ми хочемо стати учасниками Євразійського банку розвитку. Нам необхідно зробити внесок, і ми станемо асоційованими членами банку й користуватимемося тими послугами, які банк надає», – сказав В.КОПИЛОВ.

Довідка УНІАН. Євразійський банк розвитку (Eurasian Development Bank, EDB) – міжнародна фінансова організація, створена в 2006 році Російською Федерацією і Казахстаном. Пізніше учасниками ЄАБР стали Вірменія, Таджикистан і Білорусь. Штаб-квартира ЄАБР знаходиться в Алмати (Казахстан). У 2006 році банк відкрив представництва в Москві та Астані. У 2007 році відкрився філіал у Санкт-Петербурзі, в 2009 р. – представництво в Душанбе, в 2010 р. – представництво в Єревані.

ЄАБР є спостерігачем у Євразійській економічній співдружності (ЄврАзЕС). У його управлінні знаходиться Антикризовий центр ЄврАзЕС.

Управління ЄАБР здійснюють рада банку, що складається з одного представника від кожної країни-учасника і його заступника, правління банку, яке з 2006 року очолює Ігор ФІНОГЕНОВ.

ЄАБР здійснює кредитування проектів із модернізації електроенергетичної, транспортної, комунікаційної та агропромислової інфраструктури з метою інтенсифікації товарообороту й економічного співробітництва між державами-учасниками, а також спрямованих на збільшення випуску конкурентоспроможної високотехнологічної продукції з високою доданою вартістю в обробних галузях економіки.

Банк надає фінансування в тому випадку, якщо виконуються інвестиційні проекти, що реалізуються банком, відповідають його місії та стратегічній меті, а також полегшують вирішення завдань, поставлених перед банком. ЄАБР, серед іншого, фінансує інвестиційні проекти в тих випадках, коли кошти не можуть бути отримані на ринку на відповідних умовах. Проекти фінансуються відповідно до основних принципів міжнародної банківської практики.

Інвестиційні механізми, використовувані банком відповідно до міжнародної банківської практики й спеціальних вимог проекту, включають, зокрема, інвестиційні кредити, що надаються на умовах терміновості, платності, погашення та забезпечення; участь у статутному капіталі організацій протягом терміну реалізації інвестиційного проекту; змішане проектне фінансування в поєднанні з інструментами пайового та боргового фінансування; випуск гарантій і акредитивів; фінансовий і операційний лізинг; послуги фінансового консультанта.