Янукович у Давосі проведе низку зустрічей з главами інших держав

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час свого робочого візиту до Швейцарії 27-28 січня візьме участь в заходах Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі, а також проведе низку двосторонніх зустрічей з главами інших держав.

Про це повідомляє прес-служба Президента з посиланням на главу Адміністрації Президента України Сергія ЛЬОВОЧКІНА.

Темою цьогорічного засідання ВЕФ є «Спільні норми для нової реальності», і в ході його роботи «передбачається окреслити нові моделі взаємодії, які зможуть сприяти не тільки подоланню розбіжностей між центрами багатополярної системи світу, а й забезпеченню всеохоплюючого зростання та інвестицій», йдеться у повідомленні.

За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, 27 січня Президент України візьме участь в інтерактивній дискусії, організованій австрійським урядом та Організацією економічного співробітництва та розвитку, на тему: «Від Австрії до Центральної Азії: інвестиції та тенденції конкурентоспроможності на наступне десятиліття». Згаданий захід, серед іншого, буде присвячений підготовці регіонального саміту ВЕФ з питань економічного розвитку країн Східної Європи та Центральної Азії (Відень, 8-9 червня 2011 р.).

28 січня В.ЯНУКОВИЧ виступить у Давосі на Сьомій українській ланч-конференції «Старт для змін». Під час цього традиційного заходу планується у неформальній обстановці – за участю Президентів України та Польщі, провідних політиків та бізнесменів світу – оцінити можливі переваги від проведення в обох країнах фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Цього ж дня у рамках щорічного засідання ВЕФ В.ЯНУКОВИЧ як співдоповідач візьме участь у спеціальній інтерактивній сесії високого рівня «Енергетичне майбутнє Європи». Під час цього заходу розглядатимуться напрямки гарантування енергетичної безпеки Європи, забезпечення надійного та конкурентоспроможного постачання енергоносіїв, геополітичні аспекти енергетичної політики, а також розвиток альтернативної енергетики. Як підкреслив С.ЛЬОВОЧКІН, Президент України має намір акцентувати, серед іншого, на важливості та актуальності чорнобильської проблематики, належній реалізації «чорнобильських проектів», привернувши увагу до низки відповідних заходів, що відбудуться навесні цього року в Києві, зокрема - до Міжнародної конференції високого рівня «Двадцять п’ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього».

Також С.ЛЬОВОЧКІН повідомив, що майданчик Давоського форуму буде ефективно використано для проведення двосторонніх зустрічей В.ЯНУКОВИЧА, зокрема з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом АЛІЄВИМ, Президентом Республіки Польща Броніславом КОМОРОВСЬКИМ, Генеральним секретарем ООН ПАН Гі Муном, Президентом ЄБРР Томасом МІРОВИМ.

Планується також, що Президент України дасть інтерв’ю представникам провідних світових ЗМІ, зокрема виданням «Вашингтон Пост» та «Уолл Стріт Джорнал», телекомпанії «Бі-Бі-Сі».