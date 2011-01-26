Нацбанк ініціює вилучення з обігу монет номіналом 1 і 2 копійки

Національний банк України ініціює вилучення з обігу монет номіналом 1 і 2 копійки.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив заступник голови Національного банку України Володимир КРОТЮК.

«Ці монети перестали бути мірою вартості, мірою накопичення. Практично ми їх додаємо і вже 4-5 років вони не повертаються в банківську систему, в обіг», – сказав він, зазначивши при цьому, що на виготовлення цих монет витрачаються значні суми коштів.

НБУ вирішуватиме питання вилучення цих монет спільно з Кабінетом міністрів України. На даний момент проводяться відповідні узгодження цього процесу з урядовими структурами.

За словами В.КРОТЮКА, якщо буде прийняте позитивне рішення, то під час вилучення буде врахований міжнародний досвід з метою недопущення негативних наслідків для населення.