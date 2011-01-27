Євро зміцнився на фоні очікування даних з Німеччини

Євро за підсумками торгів в середу, 26 січня, зріс щодо долара на фоні очікування звіту уряду Німеччини. Він може показати найшвидше зростання споживчих цін в країні за останні два роки, що буде ще однією ознакою зростання найбільшої економіки Єврозони.

На закритті торгів в середу євро зріс щодо долара до 1,3691 долара за євро проти 1,3682 долара за євро в попередню торгову сесію.

Долар зріс щодо ієни до 82,30 ієни за долар проти 82,25 ієни за долар в попередню торгову сесію, передає Bloomberg.