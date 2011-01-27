Сьогодні немає особливих приводів для продажу золота – експерт

На сьогоднішній день немає особливих приводів для продажу золота, окрім технічних моментів.

Таку думку висловив в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Владимир СКИДАН.

Як повідомив експерт, за підсумками минулого тижня ціни на золото знизилися. Навіть вихід сильних статистичних даних по Китаю не зміг змінити настрою, і продаж продовжився. Не «можна сказати, що зниження носило істотний характер, скоріше, воно було символічним», - вважає В.СКИДАН.

Експерт відзначив, що після закриття 3 січня на рекордному максимумі вище 1422 дол. за унцію ціни на золото знизилися, зважаючи на посилення оптимізму щодо відновлення економіки, яке спонукало інвесторів купувати інші активи. Золото вважається активом-притулком за часів економічної невизначеності, тому що воно не так тісно пов`язане з економічними циклами або промисловим виробництвом, як акції і багато сировинних товарів.

За словами В.СКИДАНА, зниження цін на золото надало можливість для покупки цього металу, особливо у зв`язку з тим, що азіатські інвестори хочуть отримати вигоду з найнижчих цін з кінця листопада і збільшують свої активи. Незважаючи на те, що велику частину кінця 2010 року ціни знаходилися поблизу рекордних максимумів, фізичні покупці були схильні купувати цей дорогоцінний метал під час зниження.