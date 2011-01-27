Більшість банків зменшили дохідність гривневих вкладів - експерт

Більшість банків, які переглянули свої умови, зменшили дохідність гривневих вкладів, хоча незначне зниження ставок торкнулося також депозитів у іноземній валюті.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

За її інформацією, внаслідок цього середня ставка за вкладами в національній валюті за перші три тижні 2011 року знизилася на 0,2 процентного пункту, за вкладами в доларах США – на 0,1 пункту, незалежно від терміну розміщення. Зниження ставок за вкладами в євро за вказаний період було найменш значним - на 0,04 пункту - і торкнулося лише вкладів на термін 6 і 12 місяців.

Як відзначає Н.СИНЯВСЬКА, за перші три тижні 2011 року на ринку депозитів поновилася тенденція плавного зниження процентних ставок. «Така тенденція свідчить про те, що прагнення банків здешевлювати ресурси для можливості зниження вартості кредитних продуктів, яке спостерігалося в другому півріччі 2010 року, збереглося і в новому році. Надалі динаміка ставок залежатиме від стабільності ринку. Можливий також вплив чинника конкуренції у разі різкого збільшення кредитної активності банків», - вважає експерт.