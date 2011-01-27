Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями - 7,9355/7,9420 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,9355/7,9420 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2670/74, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,8350/10,8460. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3654/56 (середа — 1,3690/92).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH – 7,9380/7,9480.