НБУ можуть дозволити вводити норму з обов'язкового продажу валютної виручки

Уряд України пропонує надати право Національному банку України вводити норму з обов`язкового продажу експортної валютної виручки терміном до 6 місяців у разі виникнення загрози формування дефіциту платіжного балансу.

Відповідний законопроект розміщено для обговорення на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Уряд і Національний банк України мають право вводити терміном до 6 місяців вимогу щодо обов`язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів і нерезидентів у разі виникнення загрози формування дефіциту платіжного балансу», - зазначається у документі.

Вимога з обов`язкового продажу надходжень в іноземній валюті і порядок продажу, наголошується у законопроекті, встановлюються шляхом ухвалення відповідної постанови НБУ.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що у 2011–2013 роках на вітчизняну економіку, зокрема, на її валютний ринок, чинитиме значний тиск необхідність повернення і обслуговування отриманих Україною зовнішніх кредитів.

«За цих умов особлива увага має надаватися нарощуванню власних золотовалютних резервів», - зазначається у пояснювальній записці.

Введення норми з обов`язкового продажу надходжень в іноземній валюті, наголошується у записці, сприятиме збільшенню золотовалютних резервів, і дозволить забезпечити доларизацію, підвищить керованість фінансового ринку, стане важливим чинником фінансової стабільності і збільшення обсягів кредитування. Також ця норма дозволить підтримувати стабільний обмінний курс гривні до долара США.