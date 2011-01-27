На міжбанку на 12:00 котирування становили 7,9360/7,9390 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9355/7,9420, на 12:00 звузився спред 7,9360/7,9390 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2670/74, на 12:00 ціни піднялися 0,2674/75. У Росії курс долар-рубль знизилися, і на 12:00 встановився на рівні 29,6950 (-0,0618).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3654/56, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривна відкрився такими індикативними котируваннями - 10,8350/10,8460, на 12:00 ціни пішли вгору 10,8615/10,8715.