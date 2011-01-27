Азаров: Кабмін відреагує на негативну інформацію щодо своєї діяльності, якщо вона достовірна

Кабінет міністрів реагуватиме на негативну інформацію щодо своєї діяльності, якщо буде підтверджено її достовірність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Реакція на кожну негативну інформацію в уряді буде, але для цього інформація має бути достовірною», - сказав М.АЗАРОВ, коментуючи інформацію, яка з`явилася в ЗМІ, про нестачу лікарських препаратів для алергіків. Глава уряду відзначив, що під час перевірки ця інформація не підтвердилася.