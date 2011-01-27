Азаров: Кабмін відреагує на негативну інформацію щодо своєї діяльності, якщо вона достовірна
13:17, 27 січня 2011Фінанси
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Кабінет міністрів реагуватиме на негативну інформацію щодо своєї діяльності, якщо буде підтверджено її достовірність.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
«Реакція на кожну негативну інформацію в уряді буде, але для цього інформація має бути достовірною», - сказав М.АЗАРОВ, коментуючи інформацію, яка з`явилася в ЗМІ, про нестачу лікарських препаратів для алергіків. Глава уряду відзначив, що під час перевірки ця інформація не підтвердилася.
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