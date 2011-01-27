Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про започаткування ще 21 реформи у різних сферах життєдіяльності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні у Давосі під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Томасом МІРОУ, яка відбулася у рамках участі В.ЯНУКОВИЧА у Всесвітньому економічному форумі.

«Ми сьогодні продовжуємо нарощувати темпи модернізації економіки і різних напрямків життя нашої країни. У цілому (реформи) будуть розпочаті, започатковані у 21 напрямку різних видів життєдіяльності країни», - заявив глава держави.

При цьому він визнав, що «початок будь-яких реформ є завжди болючим». «Але вони спрямовані на покращення рівня життя і підняття економіки», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Він пояснив президенту ЄБРР, що у зв’язку з тим, що Україна не реформувалася упродовж багатьох років, питання її модернізації постали у «площині забезпечення безпеки нашої країни».

В.ЯНУКОВИЧ також наголосив на важливості відновлення рівня довіри до України серед міжнародних партнерів, зокрема, фінансово-інвестиційних установ.