Пенсійний фонд у січні здійснив пенсійні виплати на суму 16,8 млрд. грн.

У січні 2011 року Пенсійний фонд України здійснив виплати пенсій і грошової допомоги на суму 16,753 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства соціальної політики.

Як повідомляв УНІАН, згідно з оперативними даними Пенсійного фонду, в 2010 році до бюджету фонду зі всіх джерел фінансування надійшло 183,564 млрд. грн., що на 23,7%, або 35,148 млрд. грн., більше, ніж у 2009 році.

Станом на 1 січня 2011 року середній розмір пенсійної виплати становить 1,152 тис. грн.

На 1 січня 2011 року в Україні налічувалося 13,738 млн. пенсіонерів усіх категорій.