Національний турофіс і туроператори популяризуватимуть внутрішній туризм

Національний туристичний офіс і провідні туроператори України починають вживати системних заходів, спрямованих на підтримку і розвиток внутрішнього туризму в Україні.

Про це вони заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як повідомив генеральний директор «АЛТУ-ЕКСПО» Аркадій МАСЛОВ, низка таких заходів буде проведена в рамках VI Міжнародної туристичної виставки «Український туристичний форум 2011» (УТФ), яка відбудеться в Києві 31 березня - 2 квітня 2011 р.

«За планом у нас додасться кілька форматів порівняно з попередніми виставками», - сказав він.

Зокрема, в рамках форуму для представників регіонів України буде виділена окрема зона, де на особливих умовах можна буде презентувати туристичні ресурси України для потенційних туристів і фахівців туристичної галузі. Спеціально для туроператорів з внутрішнього і в`їзного туризму передбачені виставкові площі за зниженими цінами. «Пропозиції мають попит: за перші два тижні початку підготовку до виставки-форуму вже заброньовано понад 30% виставкових площ», - сказав А.МАСЛОВ. За його словами, в планах також - проведення навесні для турагентів у регіонах семінарів і майстер-класів від УТФ.

«Ми одержуємо неймовірні пільгові умови для того, щоб мати можливість представляти Україну. Про кого, перш за все, йдеться? Це обласні державні адміністрації, які уповноважені займатися туризмом, це готельні господарства, що існують в Україні, — як великі мережі, так і дрібні приватні готелі, які займаються розміщенням туристів. І для тих, і для інших є приваблива цінова пропозиція», - зазначив директор ДП «Національний туристичний офіс» Олег ЛИТВЯК.

За його словами, займаючись спільною підготовкою форуму, Національний туристичний офіс має можливість впливати на підготовку програми форуму. «Все, що відбуватиметься, про що говоритимуть, для нас важливо. Ми проведемо кілька важливих для нас конференцій, ми проводитимемо презентаційні заходи, з Національним агентством з підготовки до чемпіонату Євро-2012 у нас буде велика програма. Тому ми розглядаємо Український туристичний форум як якийсь майданчик для реалізації всіх планів, які в березні з`являться в скарбничці нашої галузі», - відзначив О.ЛИТВЯК.

Нововведенням на форумі стане те, що вперше тут працюватиме зона для потенційних туристів — ярмарок турів за спеціальними цінами. Як прогнозує А.МАСЛОВ, ярмарок відвідає не менш як 20 тис. потенційних туристів.

Як відзначила президент Асоціації лідерів турбізнесу України Олена ШАПОВАЛОВА, Україна має колосальний потенціал для розвитку внутрішнього і в`їзного туризму, який все ще недостатньо використовується. «Ми впевнені, що заходи, які ми ініціюємо в рамках форуму, допоможуть залученню інвестицій в галузь, розширенню національних туристичних маршрутів, розвитку внутрішнього і в`їзного туризму в Україні», - сказала вона.