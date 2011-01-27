До Євро-2012 у столиці запровадять Автоматизовану систему управління транспортом - КМДА

В Київській міській державній адміністрації впевнені, що до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року виконають вимоги УЄФА щодо впровадження Автоматизованої системи управління транспортом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова КМДА Олександр ПОПОВ сказав сьогодні після ознайомлення з Центром управління Автоматизованої системи керування дорожнім транспортом (АСКДР), що облаштований на вул. Богдана Хмельницького, 54.

“На наступний рік ми плануємо реалізувати проект, який дозволить нам практично підготуватися до Євро-2012 в рамках вимог Євро. І наші плани, на даний момент, - йти далі і практично комплексно вирішити проблему центральної частини Києва. І це абсолютно реальні завдання, які ми сьогодні хотіли б реалізувати. Що стосується фінансування, воно в нас практично вирішується, і я переконаний, що цей проект буде реально в ті терміни, про які сьогодні доповідалось”, - сказав О.ПОПОВ.

Зокрема, як повідомив заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, який курує всі питання, що стосуються підготовки столиці до Євро-2012, проектом АСУТ на сьогодні передбачено дві черги заходів. В рамках першої черги передбачено обладнання 76 перехресть в центральній частині міста, а також завершити спорудження будівель диспетчерської зали та серверної; встановити серверне обладнання; провести комплексні пусконалагоджувальні роботи на центральному пульті керування АСУТ; встановити детектори транспорту на 15-ти перехрестях і впровадити адаптивний режим керування дорожнім рухом; спроектувати та впровадити адаптивний режим керування дорожнім рухом на 61-му перехресті.

Друга черга проекту охоплюватиме 150 світлофорних об’єктів, 15 об’єктів відеонагляду за вулично-дорожньою мережею міста, 30 об’єктів фіксації порушень Правил дорожнього руху, 10 об’єктів інформування учасників руху за допомогою електронних табло, прокладання ліній зв’язку.

"76 об’єктів - це перший етап, далі 150 об’єктів – другий етап, а потім вже третій етап, про який поки ще говорити зарано, скільки і де, але прогнозувати вже можна”, - зауважив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він поінформував, що на заходи першого етапу всього виділено 72 млн. грн. і ще потрібно виділити 15 млн. на проектні розробки для подальшої роботи, щоб можна було розширювати кількість об’єктів, які охоплюватиме АСУТ (в Києві загалом близько 600 світлофорних об’єктів - КМДА). Разом із тим, на другу чергу, за словами А.ГОЛУБЧЕНКА, за попередніми підрахунками, необхідно буде близько 61 млн. грн.

Фінансування здійснюватиметься як за рахунок коштів міського бюджету, так і з інших джерел (кредитні кошти ЄБРР).

Ввести в дію першу чергу АСУТ заплановано до дня визволення Києва, тобто до 6 листопада ц.р., а реалізація другої черги запланована на перше півріччя наступного року.

Впровадження Автоматизованої системи управління транспортом дозволить підвищити швидкість руху на 15-20%; зменшити затримку транспортних засобів на 20-30%; зменшити затримку громадського транспорту на 18-20%; зменшити витрати пального на 10-12%; покращити екологічний стан за рахунок зменшення викидів відпрацьованих газів до 13-18%; зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод на 10-15%.