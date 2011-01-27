Українська банківська система в 2010 році скоротила збитки майже втричі

Українська банківська система в 2010 році скоротила збитки майже в 3 рази порівняно з попереднім роком – до 13,027 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на сайті Національного банку України.

«Доходи банків порівняно з 2009 роком скоротилися на 4,3% і становили 136,8 млрд. грн. Витрати банків скоротилися на 17,4% і становили 149,9 млрд. грн.», – говориться в повідомленні.

За даними НБУ, дохідна частина на 82,8% забезпечується за рахунок процентних доходів, на 11,2% – за рахунок комісійних доходів.

Найбільшими витратними статтями банків є процентні витрати – 41%, відрахування в резерви – 30,8%, загальні адміністративні витрати – 19,4%.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 січня 2011 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. В стані ліквідації перебувають 18 банків.