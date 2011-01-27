Міжбанк закрився котируваннями 7,9280/7,9330 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 7,9355/7,9420, до 12:00 звузився спред 7,9360/7,9390. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9280/7,9330 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2670/0,2674, до 12:00 ціни піднялися до 0,2674/0,2675. На час закриття ціни досягли денного максимуму 0,2677/0,2678. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,6085 (-0,1483).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3654/1,3656, а до 15:00 зросли до 1,3717/1,3719.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,8350/10,8460, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,8615/10,8715. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,8725/10,8855.