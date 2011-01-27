КМДА: До кінця дня в Києві відновлять тиск газу на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6

До кінця сьогоднішнього дня в Києві буде відновлено тиск газу, що подається на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 компанії «Київенерго», які обслуговують близько двох тисяч житлових будинків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

«Наразі «Київенерго», враховуючи, що тариф покривається тільки на 60%, не сплачує за газ, і НАК «Газ України» робить такі обмеження (зниження тиску газу – УНІАН). На цей сезон це вже другі такі обмеження по ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. І на їхній території до кінця дня, ми вирішили, піднімуть знову тиск газу», - сказав О.МАЗУРЧАК.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня ц. р. «Київтрансгаз» за борги обмежив поставки газу на київські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. У зону обслуговування ТЕЦ-6 потрапляють Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Подільський райони, частина Шевченківського, а також житлові масиви Троєщина, Лісовий, Воскресенка, Оболонь, Куренівка, Виноградар, Поділ. ТЕЦ-5 обслуговує Дарницький, Солом’янський, Печерський, Голосіївський райони, частину Шевченківського, а також житлові масиви Харківський, Позняки, Осокорки, Русанівка, Березняки, Теремки.

Загалом без відповідного теплопостачання залишилися 2 млн. киян.

Як повідомило джерело в «Київенерго», зараз температура теплоносія, який виходить з ТЕЦ, майже на 20 градусів нижче за показник температурного графіка, розрахованого для сьогоднішніх погодних умов.

За офіційною інформацією «Київенерго», між компанією і газівниками підписані договори на постачання газу для вироблення теплової енергії для потреб населення, але виникли складнощі через обов`язкову умову про 30% передоплату, здійснити яку не є можливим через вже наявні борги компанії перед постачальниками палива, викликані великою заборгованістю перед “Київенрго”. Так, за даними компанії, станом на 19 січня 2011 року борг «Київенерго» за спожитий газ становить 1 млрд. 370 млн. грн. При цьому борги перед компанією споживачів і бюджету сукупно перевищують 3,5 млрд. грн.

Очікуваний на 1 лютого 2011 року борг з компенсації різниці між витратами компанії на виробництво теплової енергії та встановленими тарифами становитиме 1 млрд. 119 млн. грн. (на 1 січня 2011 року становив 1 млрд. 9 млн. грн.).

Перед цим "Київтрансгаз" обмежував поставку газу на київські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 наприкінці листопада минулого року. Тоді морози і різке зниження температури у квартирах змусили столичну владу оперативно вирішити питання з оплатою заборгованості.

Водночас 26 січня ц. р. голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заперечує вину столичної мерії за холодні батареї в квартирах киян.

"У нас залишається наш борг 150 млн. грн. (перед АК "Київенерго" щодо компенсації різниці в тарифах), а не 1 млрд., і не більше", - заявив він журналістам 26 січня.

За словами О.ПОПОВА, з другої половини 2010 року компенсації щодо різниці в тарифах мали здійснюватися урядом за рахунок коштів державного бюджету.