Кіровоградська область підпише угоду з Кабміном на 8,2 млрд. грн.

Кіровоградська область підпише угоду з Кабінетом міністрів України про регіональний розвиток з обсягом фінансування на загальну суму 8,2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на колегії в обласній адміністрації повідомила перший заступник начальника Управління економіки Кіровоградської ОДА Ніна РАХУБА.

За її інформацією, угодою передбачена реалізація протягом трьох років 21 спільного проекту і 88 об`єктів соціального значення на суму 8,2 млрд. грн. Документ буде підписаний між Кабінетом міністрів, Кіровоградською обласною адміністрацією та обласною радою.

За словами Н.РАХУБИ, передбачено створення 6,5 тис. робочих місць, залучення в економіку області недержавних інвестицій у сумі 6,2 млрд. грн, зокрема прямих іноземних інвестицій - 3,3 млрд. грн.

Фінансування насамперед буде направлено на вирішення проблем соціально-економічного характеру міст Кіровоград, Олександрія, Долинська, також Олександрійського, Кіровоградського, Маловиськівського, Петровського районів області. Зокрема, йдеться про введення в експлуатацію найбільшого в Європі Новокостянтинівського родовища уранових руд, забезпечення належного стану 180 км автомобільних доріг, введення в експлуатацію 71,2 тис. квадратних метрів житла та інших заходах.

Колегія схвалила проект угоди, тепер це мають зробити депутати Кіровоградської обласної ради. Підписання угоди з Кабінетом міністрів України заплановане на квітень 2011 року.