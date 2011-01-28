«Укрексімбанк» за підсумками 2010 року збільшив прибуток на 69%

«Укрексімбанк» (Київ) у 2010 році, в порівнянні з 2009 роком, збільшив прибуток на 69% – до 51,307 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Урядовий кур`єр» від 28 січня 2011 року.

Активи банку в звітному періоді збільшилися на 28% і на 1 січня 2011 року склали 73,172 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 8%, до 52,094 млрд. грн., зобов`язання - на 20%, до 55,717 млрд. грн., статутний капітал зріс на 64% до 16,394 млрд. грн., власний капітал – на 60%, до 17,454 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») – кредитно-фінансова установа з 100% державним капіталом.